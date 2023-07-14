Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия14 июля 2023 12:56

Стали известны подробности падения дерева на пенсионерку в Воронеже

Женщине 92 года
Ирина КАЗАНИНА
Фото Елены Федяшевой

Фото Елены Федяшевой

Фото: из архива «КП»

Женщина, на которуюв Воронеже вечером 13 июля упало сухое дерево, находится в больнице с сотрясением мозга. Пострадавшей 92 года.

Напомним, ЧП, о котором в соцсетях сообщили очевидцы, произошло накануне во дворе многоэтажного дома №46/5 по улице Ростовской, у второго подъезда. При этом жильцы дома утверждают, что еще осенью оставляли в УК заявку на спил опасных деревьев на придомовой территории.

«Комсомолка» попросила коммунальщиков прокомментировать ЧП. В обслуживающей дом компании нам сообщили, что территория, на которой растёт сухое дерево, неразграниченная. То есть жители не оформляли ее в общедолевую собственность, а значит, у коммунальщиков нет ни права, ни обязанности обслуживать территорию дальше пяти метров от стены дома.