Стали известны подробности падения дерева на пенсионерку в Воронеже

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Женщина, на которуюв Воронеже вечером 13 июля упало сухое дерево, находится в больнице с сотрясением мозга. Пострадавшей 92 года.

Напомним, ЧП, о котором в соцсетях сообщили очевидцы, произошло накануне во дворе многоэтажного дома №46/5 по улице Ростовской, у второго подъезда. При этом жильцы дома утверждают, что еще осенью оставляли в УК заявку на спил опасных деревьев на придомовой территории.

«Комсомолка» попросила коммунальщиков прокомментировать ЧП. В обслуживающей дом компании нам сообщили, что территория, на которой растёт сухое дерево, неразграниченная. То есть жители не оформляли ее в общедолевую собственность, а значит, у коммунальщиков нет ни права, ни обязанности обслуживать территорию дальше пяти метров от стены дома.