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НовостиПроисшествия14 июля 2023 12:46

В Воронежской области наркокурьера осудили на десять лет тюрьмы

Это уже вторая его судимость за подобные деяния
Алексей СЕРГУНИН
Ранее злоумышленник был судим за аналогичное преступление.

Ранее злоумышленник был судим за аналогичное преступление.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

55-летний житель Ростовской области Александра Большенко признан виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1. Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Воронежской области.

В марте этого года Большенко, выполняя роль курьера, получил от неустановленного лица информацию о том, где находится «тайник» с расфасованным героином и метадоном. В дальнейшем он должен был распространять наркотики на территории Россоши.

У злоумышленника изъяли запрещенные вещества в крупном размере. Отметим, что он ранее был судим за аналогичное преступление. Теперь Россошанский районный суд, согласившись с позицией прокурора, назначил десять лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.