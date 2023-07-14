В Воронежской области наркокурьера осудили на десять лет тюрьмы

Ранее злоумышленник был судим за аналогичное преступление. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

55-летний житель Ростовской области Александра Большенко признан виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1. Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Воронежской области.

В марте этого года Большенко, выполняя роль курьера, получил от неустановленного лица информацию о том, где находится «тайник» с расфасованным героином и метадоном. В дальнейшем он должен был распространять наркотики на территории Россоши.

У злоумышленника изъяли запрещенные вещества в крупном размере. Отметим, что он ранее был судим за аналогичное преступление. Теперь Россошанский районный суд, согласившись с позицией прокурора, назначил десять лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.