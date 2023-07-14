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НовостиОбщество14 июля 2023 12:22

Жительнице Воронежа незаконно отказали в маткапитале

Прокуратура решает ее вопрос через суд
Ярослав ИВАНОВ

Жительница Воронежа пожаловалась в прокуратуру Советского района на нарушение ее прав при назначении выплаты регионального материнского капитала.

Прокурорские сотрудники провели проверку и установили, что в сентябре 2021 года женщина обратилась в органы соцзащиты населения с заявлением о назначении ей денежной выплаты.

- В выдаче сертификата на региональный материнский капитал женщине было отказано, по причине того, что не подтвержден факт проживания на территории Воронежской области более одного года. Прокуратура района обратилась в суд в интересах многодетной матери об установлении факта ее проживания на территории региона. Решением суда требования прокурора удовлетворены, - отметили в прокуратуре Воронежской области.

По данным надзорного органа, в настоящее время на рассмотрении суда находятся два аналогичных заявления в интересах многодетных семей.