Появилось видео изъятия самодельной бомбы у жителя Воронежа

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В феврале 2022 года сотрудники УФСБ по Воронежской области задержали Сергея Макарова за незаконные изготовление, приобретение и хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств. Об этом информирует пресс-служба регионального ведомства.

Во время обыска изъято самодельное взрывное устройство фугасного действия. Она состояла из двух элементов - зарядов самодельного бризантного взрывчатого вещества массами 251 грамм и 474 грамма, а также самодельного электродетонатора.

В соответствии с ч. 1 ст. 223.1 УК России (незаконное изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств) и ч. 1 ст. 222.1 УК России (незаконные приобретение и хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств) Железнодорожый суд Воронежа назначил злоумышленнику наказание в виде 3 лет и 3 месяцев исправительной колонии общего режима со штрафом в 120 тысяч рублей.