В Воронеже женщина с арбалетом мешает устанавливать в доме лифты

скриншот из соцсетей

Шокирующим случаем поделились воронежцы в соцсетях. Якобы на улице Лизюкова, 14 входящих в дом держит «на мушке» женщине с взведенным арбалетом. По словам местных жителей, дама так протестует против замены лифтов, поскольку считает, что делают это за счет средств дома. А лифты пока не нуждаются в обновлении, в то время как на это списали со счета капремонта 12 млн рублей. А в доме гораздо больше других насущных проблем - износились коммуникации, текут трубы.

Воронежцы переживают за свою безопасность, поэтому обратились к правоохранителям.

- В отдел полиции №4 поступило сообщение о неадекватном поведении одной из жительниц многоквартирного дома на улице Лизюкова. Прибывшими сотрудниками полиции данная гражданка была доставлена для разбирательства в территориальный отдел. Пострадавших от ее действий нет, проводится проверка, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.