В Воронеже коммунальные службы стараются защитить важные низинные места перед ожидаемыми ливнями

Фото пресс-службы администрации Воронежа.

Комбинат благоустройства Ленинского района временно обустроил на прилегающей к Ильинскому съезду территории валик из асфальта. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Он поможет уменьшить потоки воды, которые хлынут в овраг, дабы смягчить последствия стихии.

Тем временем в Центральном районе идут работ по защите Каменного моста. Вместе с представителями подрядной организации чиновники проверили укрепление полога у подпорной стены и водоотвод со всей площадки.

По заверению властей, при необходимости будут предприниматься дополнительные действия для устранения возможных последствий ожидаемого дождя.