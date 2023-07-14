Воронежский пенсионер лишился более четырех миллионов рублей, доверившись телефонным аферистам

Всего за минувшие сутки на территории региона от мошеннических действий пострадали 13 человек, а также еще у трех были похищены деньги с банковских карт. Фото: Алексей СЕРГУНИН

13 июля в отдел полиции №1 УМВД России по Воронежу обратился 67-летний местный житель, у которого неизвестные похитили 4,5 миллиона рублей. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по региону.

В начале июля потерпевшему на телефон поступил звонок с незнакомого номера. Лже-сотрудник правоохранительных органов сообщил, что на банковский счет пенсионера использовали для перевода денег зарубежным организациям. После этого аферист перевел звонок на «сотрудника банка». Тот в свою очередь в течение нескольких дней давал указания мужчине по действиям с банковским счетом. За это время потерпевший перевел мошенникам более двух миллионов рублей из своих личных сбережений, а затем по просьбе злоумышленника оформил быстрый займ в ближайшем банке и перевел еще столько же.

Лишь только когда мужчина связался с банком, где хранились его сбережения, то узнал, что никаких подозрительных действий со счетом не было, и сотрудники правоохранительных органов к ним не обращались. Тогда пенсионер понял, что стал жертвой мошенников.

Всего за минувшие сутки на территории региона от мошеннических действий пострадали 13 человек, а также еще у трех были похищены деньги с банковских карт. Общий ущерб составил около восьми миллионов.