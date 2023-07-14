Воронежским водителям дали советы, как рулить по дождю

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Воронеж готовится к урагану с ливнем. Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, с вечера 14 июля до утра 15 июля в столице Черноземья выпадет месячная норма осадков. Уже создан оперштаб по борьбе с последствиями непогоды, а коммунальщики уже приступили к чистке ливневок.

Советы водителям в период неблагоприятных погодных условий дали в Госавтоинспекции. Поскольку в дождь, когда на проезжей части много воды, шины перестают вытеснять воду из-под своего профиля, машины «всплывают» и перестают слушаться руля. Это называется "аквапланированием". Возрастает риск аварий. Тормозной путь у автомобиля значительно увеличивается, а при резком торможении машину может занести и даже развернуть на дороге.

Поэтому необходимо заблаговременно снижать скорость автомобиля, причем, плавно, без резких движений.

При попадании в лужу не тормозить, а добавить «газу», чтобы вытеснить воду из-под колес. Руль необходимо держать прямо. После выезда из лужи несколько раз притормозить, тем самым просушивая тормозные диски.

А вообще советуют воздержаться от поездок в это время, лучше оставайтесь дома.