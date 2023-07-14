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НовостиОбщество14 июля 2023 9:56

Воронежский Роспотребнадзор изъял 563 кг некачественного мяса

Сотрудники проверили 314 торговых точек за второй квартал этого года
Алексей СЕРГУНИН
Фото пресс-службы регионального Роспотребнадзора.

Фото пресс-службы регионального Роспотребнадзора.

За 86 надзорных мероприятий выявлены ряд нарушений. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора. Среди них:

- нарушение условий хранения и реализации мяса и мясопродуктов; - нарушение правил товарного соседства в процессе хранения и реализации мяса; - реализация продуктов животноводства без документов, подтверждающих качество и безопасность; - нарушение режима мойки, санитарной обработки и дезинфекции инвентаря; - несоблюдение правил личной гигиены персоналом; - отсутствие либо неполная информация о продукции для потребителя.

Суммарно сотрудники надзорного ведомства выписали 21 штраф на общую сумму 230 тысяч рублей. Изъято из оборота 58 партии мясной продукции суммарным объемом 563,87 килограмма.