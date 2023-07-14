Вадим Кстенин обратился к воронежцам в связи с надвигающейся непогодой

Фото с сайта мэрии Фото: Предоставлено

Глава Воронежа Вадим Кстенин обратился к горожанам в связи с неблагоприятным прогнозом погоды, который сделал гидрометцентр на предстоящие сутки. Напомним, синоптики предупреждают, что в ночь на субботу и днем 15 июля ожидается очень сильный дождь, гроза и штормовой ветер до 18-23 метров в секунду. За несколько часов выпадет месячная норма осадков.

- Дорогие воронежцы! Мы не можем предотвратить некоторых событий, но сделаем все, чтобы устранить их последствия, - отметил Вадим Кстенин. - Такой объем воды за такое короткое время, как мы ожидаем после полуночи, неизбежно создаст нам с вами довольно много проблем.

Мэр добавил, что предстоящие сутки он и его заместители, руководители управ районов, комбинатов благоустройства и отдельных управлений мэрии будут на работе. Оперативный штаб мэрии будет готов реагировать на обстановку до ликвидации возможных последствий разгула стихии. А горожан глава Воронежа попросил быть предельно внимательными и осторожными:

- Прислушайтесь к рекомендациям, которые дает городская служба спасения, и со своей стороны тоже приложите, пожалуйста, все усилия, чтобы последствия разгула стихии вас не коснулись. Берегите себя!

Специалисты отметили, что такой объем воды моментально заполнит сети ливневой канализации и вызовет серьезные подтопления не только в традиционно проблемных местах, но и других. Прогнозируется, что уровень воды по городу значительно превысит тот, что обычно наблюдается при залповых ливнях. Мэрия готовится направить на участки подтопление перекачивающую технику.

На период неблагоприятных погодных условий городская служба спасения дала рекомендации воронежцам. Спасатели предупреждают, что во время непогоды находиться на улице будет небезопасно – есть угроза обрыва линий электропередач, падения деревьев и веток, а также плохо закрепленных конструкций. В низинах образуются подтопления, способные нанести серьезный ущерб автотранспорту. Не исключено разрушение отдельных участков дорог и подпорных стен.

Соблюдение простых правил позволит сохранить жизнь, здоровье и имущество:

- С началом осадков не выходите и не выезжайте из дома без крайней необходимости.

- Если во время ливня вы вынуждены находиться на улице, избегайте озелененных территорий с большим количеством деревьев, не пользуйтесь автодорогами, где начинается подтопление.

- Старайтесь прятаться в надежных капитальных сооружениях, избегайте слабо закрепленных конструкций, старовозрастных или поврежденных деревьев.

- С особым вниманием нужно подходить к планированию своей жизнедеятельности в частном секторе, тем более, если участки находятся в местах со сложным рельефом – в низинах, у оврагов, у подпорных стен и т.д.

- Заблаговременно подумайте о безопасности места, где вы планируете оставить свой автомобиль в пятницу. Уберите свои автомобили из-под деревьев и из низких мест, где ранее наблюдалось или сейчас возможно накопление дождевой воды.

- Об условиях, которые могут вызвать угрозу жизни, следует сообщать в единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру 112.

Коммунальные службы проводят мероприятия по подготовке городских территорий к возможному разгулу стихии – проверяют и очищают от мусора решетки ливнеприемников. По мере необходимости администрация города будет сообщать актуальные новости и информацию по устранению последствий непогоды.

Незадействованная непосредственно в ликвидации последствий стихии спецтехника заступит на дежурство, и в случае необходимости будет ограничивать движение по дорогам, которые могут представлять опасность для горожан.

Готовы к работе бригады, оснащенные спецтехникой (автовышками) и инструментом, для распила и вывоза упавших от ветра деревьев.

На случай необходимости перевозки горожан подготовлены автобусы муниципального предприятия «Воронежпассажиртранс».