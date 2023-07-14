Скончался инспектор ДПС, которого сбил автобус под Воронежем

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46-летний инспектор ДПС, которого на днях сбил ПАЗ в Семилукском районе, умер в больнице.

- После получения тяжелой сочетанной травмы, несовместимой с жизнью, пациент скончался, - сообщили «Комсомолке» в департаменте здравоохранения Воронежской области.

Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, авария произошла утром 11 июля в Семилукском районе. По предварительным данным полиции, в следовавшем по маршруту № 102 автобусе ПАЗ отказали тормоза. 32-летний водитель попытался уйти от столкновения с другой машиной и вырулил на обочину, где сбил инспектора ДПС, который следил за безопасностью на дороге. После этого ПАЗ снес автомобиль «Ниссан». По факту аварии проводит проверку СК.