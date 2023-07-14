Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия14 июля 2023 9:44

Скончался инспектор ДПС, которого сбил автобус под Воронежем

Мужчина умер в больнице от последствий травм
Ярослав ИВАНОВ
фото 36.мвд.рф

фото 36.мвд.рф

46-летний инспектор ДПС, которого на днях сбил ПАЗ в Семилукском районе, умер в больнице.

- После получения тяжелой сочетанной травмы, несовместимой с жизнью, пациент скончался, - сообщили «Комсомолке» в департаменте здравоохранения Воронежской области.

Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, авария произошла утром 11 июля в Семилукском районе. По предварительным данным полиции, в следовавшем по маршруту № 102 автобусе ПАЗ отказали тормоза. 32-летний водитель попытался уйти от столкновения с другой машиной и вырулил на обочину, где сбил инспектора ДПС, который следил за безопасностью на дороге. После этого ПАЗ снес автомобиль «Ниссан». По факту аварии проводит проверку СК.