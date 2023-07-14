В Воронеже 17 июля не будут работать телевизоры и радио

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Воронежцев предупредили о профилактических работах на сети телерадиовещания. В связи с этим 17 июля не будут работать телевизоры и радио. Передатчики, транслирующие цифровое и аналоговое телевидение, а также радиопрограммы, отключат с 8.00 до 17.00, сообщили в филиале РТРС «Воронежский ОРТПЦ».

Не будут показывать 20 бесплатных общедоступных телеканалов, три аналоговых телеканала (Ю ТВ, «Солнце» и «Суббота!»), 19 радиопрограмм в FM-диапазоне (Вести FM, Дети FM, Ди FM, Дорожное радио, Европа Плюс, Маяк, Мелодия-Воронеж, Новое радио, Радио «Комсомольская правда», Радио 7 на 7 холмах, Радио NRJ, Радио Благовестие, Радио Губерния, Радио России, Радио Ударная волна_РАДИО-ЛЮБОВЬ, Радиоканал МИР, Ретро ФМ, Русский хит, Русское Радио).