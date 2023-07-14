Задержали курьера мошенников, выманивших у воронежских пенсионеров более 1,4 млн рублей и 1,5 тыс долларов

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Казани задержали пособника мошенников, который за два дня забрал у воронежских пенсионеров более 1,4 млн рублей, а также около 1500 долларов.

28 и 29 июня в полицию обратились сразу несколько пожилых людей в возрасте от 65 до 86 лет с похожими заявлениями, у них выманили большие суммы.

Пенсионерам звонил на стационарные телефоны неизвестный, представлялся сотрудником правоохранительных органов и сообщал, что их родственник совершил преступление. А потом предлагал оказать содействие в решении вопроса о непривлечении виновного к ответственности - за деньги. В ходе разговора лже-правоохранитель убеждал как можно скорее передать средства курьеру. Введенные в заблуждение пенсионеры отдавали прибывшему молодому человеку все свои сбережения. И только спустя некоторое время узнавали, что стали жертвами обмана.

По записям камер видеонаблюдения установили личность подозреваемого Его задержали в Казани. 20-летний житель Тамбовской области признался, что прибыл в Воронеж с целью заработка, который ему предложили неизвестные через мессенджер. Парень получал адреса пенсионеров, выполнял «заказ» и переводил работодателям похищенные деньги, оставляя себе процент от каждого визита.

- В настоящее время установлена причастность фигуранта к семи мошенничествам Воронеже, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.