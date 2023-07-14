В Воронеже готовят спецтехнику и чистят ливневки перед непогодой

фото мэрии Воронежа

В Воронеже уже начали превентивную подготовку к устранению последствий грядущего ливня. Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, с вечера 14 июля до утра 15 июля ожидается, что выпадет месячная норма осадков. В столице Черноземья создали оперштаб для координации работы в неблагоприятных погодных условиях.

Как сообщили в мэрии, коммунальные службы уже готовятся к возможному разгулу стихии. До начала интенсивных ливней комбинаты благоустройства проверяют решетки ливнеприемников и очищают их от мусора. В Воронеже располагаются более 2 000 ливнеприемников. Сейчас в их очистке участвуют 85 человек: коммунальщики собирают видимый мусор, очищают решетки колодцев. Такая работа будет выполняться и всю ночь, чтобы освободить решетки от наносимого водой мусора и восстановить их пропускную способность.

На места, где подтопление возникает быстрее всего, обещают заблаговременно направлять откачивающую технику. Заранее сформировали и поставили на дежурство бригады, оснащенные спецтехникой (автовышками) и инструментом, для распила и вывоза упавших от ветра деревьев. Незадействованная непосредственно в ликвидации последствий стихии спецтехника и автобусы тоже будут поставлены на дежурство: при необходимости машинами будут ограничивать движение по дорогам, которые могут представлять опасность для горожан, а автобусы задействуют, если возникнет необходимость перемещения людей.