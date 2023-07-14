В Воронеже пьяный водитель на «Дэу Нексия» врезался в дерево

В Воронеже сотрудники полиции проводят проверку обстоятельств аварии с пьяным водителем, который попал в больницу. ДТП произошло утром 13 июля на Левом берегу.

Около 8.20 водитель автомобиля «Дэу Нексия», следуя по проезду Разумова со стороны улицы Ильюшина в сторону улицы Менделеева, не справился с управлением и врезался в дерево. Мужчину госпитализировали.

- Полицейские провели освидетельствование 41-летнего водителя на месте с использованием алкотектора, у него было установлено состояние алкогольного опьянения - в выдыхаемом воздухе содержалось наличие этилового спирта в количестве 0.922 мг/1 л.