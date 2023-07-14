Воронежские спортсмены завоевали два золота на первенстве России по стендовой стрельбе

Наши спортсмены – на высшей ступени пьедестала первенства России! Фото: cspsk-vrn.ru

В четверг, 13 июля, воронежские стрелки отлично выступила на лично-командном первенстве России. Соревнования проходят в Санкт-Петербурге.

- В упражнении трап Александра Галина победила в упорной борьбе, потребовалась перестрелка. Владислав Выскворкин выиграл соревнования среди юношей. Оба обладателя золотых медалей тренируются в спортивной школе олимпийского резерва № 1 под руководством Александра и Евгении Мочаловых, - рассказали в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд.

Впереди у воронежских спортсменов — соревнования смешанных пар в упражнении трап, командный трап и скит.