Воронежские спортсмены завоевали два золота на первенстве России по стендовой стрельбе

Наши спортсмены – на высшей ступени пьедестала первенства России!
Фото: cspsk-vrn.ru
В четверг, 13 июля, воронежские стрелки отлично выступила на лично-командном первенстве России. Соревнования проходят в Санкт-Петербурге.
- В упражнении трап Александра Галина победила в упорной борьбе, потребовалась перестрелка. Владислав Выскворкин выиграл соревнования среди юношей. Оба обладателя золотых медалей тренируются в спортивной школе олимпийского резерва № 1 под руководством Александра и Евгении Мочаловых, - рассказали в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд.
Впереди у воронежских спортсменов — соревнования смешанных пар в упражнении трап, командный трап и скит.