В Воронеже создали оперативный штаб для координации работы в условиях непогоды

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Воронеже создали оперштаб для координации работы в неблагоприятных погодных условиях. От синоптиков получено штормовое предупреждение! Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, горожан оповестили о ливне и сильном ветре с порывами до 23 метров в секунду с вечера 14 июля до утра 15 июля. Ожидается, что несколько часов выпадет месячная норма осадков.

По поручению мэра Воронежа Вадима Кстенина, все ответственные муниципальные службы переведены на усиленный режим работы. Оперативный штаб будет работать круглосуточно до ликвидации возможных последствий разгула стихии. В него вошли заместители главы администрации, руководители структурных подразделений, районных управ, а также представители городской службы спасения и коммунальных предприятий и организаций.