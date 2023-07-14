В Воронеже объявили штормовое предупреждение из-за ливня и урагана

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Воронеже получено штормовое предупреждение. Регион вошел в зону оранжевой погодной опасности по ливню. Согласно данным федеральной прогностической карты по ЦФО, очень сильные дожди ожидаются в период с 18 часов 14 июля до 6 часов утра 15 июля! Кроме того, местами по области грозы, град, а также сильный ветер с порывами до 18-23 метров в секунду!

- Ожидается, что за несколько часов выпадет месячная норма осадков. Такой объем воды, льющейся с такой интенсивностью, моментально заполнит сети ливневой канализации, вызовет серьезные подтопления не только в традиционно проблемных местах, но и в ряде других. Уровень воды по городу будет значительно выше, чем раньше при залповых ливнях! - предупредили горожан в мэрии.

Воронежцам рекомендуют оставаться в укрытиях, из-за непогоды возможны обрывы линий электропередач, падение веток и стволов аварийных деревьев, слабо закрепленных конструкций.

Спасатели советуют, если во время ливня вы оказались на улице, избегайте озелененных территорий с большим количеством деревьев, не пользуйтесь автодорогами, где начинается подтопление. Избегайте проходить возле рекламных щитов, старых деревьев – они могут упасть.

Автомобилистам советуют подумать, где оставить машину вечером в пятницу - чтобы на авто не свалился трухлявый ствол и автомобиль не затопило на низких улицах.

Если что - звоните 112.