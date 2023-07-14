В Воронеже известный банк схитрил с рекламой кредита

В Воронеже очень известный банк в рекламе утаил от потенциальных клиентов часть важной информации, касающейся условий кредита. Банкиров с поличным поймали антимонопольщики. Реклама вышла на уличных носителях, а также по радио.

- На билборде существенная информация о кредите (минимальная сумма, срок кредита, процентная ставка) является нечитаемой, а в радиорекламе такая информация полностью отсутствует. Кроме того, спорная реклама не упоминает о расходах, связанных с выпуском и обслуживанием дебетовой карты, которые понесет потенциальный потребитель, откликнувшийся на рекламное предложение. Также реклама умалчивает о существенном повышении процентной ставки по истечении первого месяца кредитования, - отметили в УФАС по Воронежской области. - Таким образом, банк нарушил закон ФЗ «О рекламе». Будет рассмотрен вопрос о привлечении виновных к административной ответственности.