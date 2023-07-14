Под Воронежем «Рено Лагуна» врезался в грузовик

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Сотрудники полиции проводятся проверку по факту ДТП с двумя пострадавшими в Каменском районе, которая произошла днем 13 июля.

Около 16.15 на 141-м километре автодороги «Воронеж -Луганск» 31-летний водитель на «Рено Лагуна», по предварительным данным, не выдержал дистанцию до остановившегося впереди на запрещающий сигнал светофора грузового автомобиля «Вольво» с полуприцепом и врезался в него.

В аварии пострадали два пассажира легковушки 19 и 22 лет, их госпитализировали.

За 13 июля в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 113 ДТП, в них пострадали пять человек.

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