Воронежцы въедут в первые 9 квартир, отремонтированных в доме на Хользунова, где взорвался подъезд

фото из архива КП

В одном из подъездов многоквартирного дома на ул. Хользунова, 88, поврежденном в результате хлопка бытового газа, заканчивается ремонт. В ближайшее время будет организован переезд жильцов в первые девять отремонтированных квартир.

Прокуратура контролирует соблюдение прав жителей поврежденного дома. На днях заместитель прокурора города Юрий Болдырев провел осмотр квартир. Особое внимание обращается на соблюдение сроков выполнения ремонтных работ и их качество.

Как ранее сообщал сайт VRN.KP.RU, взрыв случился в ночь на 12 марта в квартире на четвертом этаже. Погибли 30-летний мужчина, живший в ней, и пенсионерка, его соседка сверху. Пожарные эвакуировали 113 человек. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум лицам» (до четырех лет лишения свободы).