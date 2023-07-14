Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 июля 2023 6:06

Воронежцы въедут в первые 9 квартир, отремонтированных в доме на Хользунова, где взорвался подъезд

Хлопок газа произошел в марте 2022-го
Ярослав ИВАНОВ
фото из архива КП

фото из архива КП

В одном из подъездов многоквартирного дома на ул. Хользунова, 88, поврежденном в результате хлопка бытового газа, заканчивается ремонт. В ближайшее время будет организован переезд жильцов в первые девять отремонтированных квартир.

Прокуратура контролирует соблюдение прав жителей поврежденного дома. На днях заместитель прокурора города Юрий Болдырев провел осмотр квартир. Особое внимание обращается на соблюдение сроков выполнения ремонтных работ и их качество.

Как ранее сообщал сайт VRN.KP.RU, взрыв случился в ночь на 12 марта в квартире на четвертом этаже. Погибли 30-летний мужчина, живший в ней, и пенсионерка, его соседка сверху. Пожарные эвакуировали 113 человек. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум лицам» (до четырех лет лишения свободы).