На «Чижовском плацдарме» в Воронеже увековечили память защитника Воронежа

Фото управы Ленинского района Фото: Предоставлено

В четверг, 13 июля, на мемориальном комплексе «Чижовский плацдарм» состоялась торжественная церемония, на которой в Книгу Вечной Памяти внесли имя Равилова Абдуллы Равиловича, механика-водителя танка Т-34, геройски погибшего в боях за Воронеж в 1942 году.

В семье Равиловых погибли все четыре брата в течение 1942 года, в Волгоградской, Калужской, Новгородской и Воронежской областях. Три из них увековечены. В архивной справке ЦА МО от 02.08.2022 №11/157369 указано, что сложная обстановка на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. не позволяла точно установить судьбу некоторых военнослужащих, поэтому они были учтены пропавшими без вести.

В мероприятии приняли участие родственники героя, ветеран Великой Отечественной войны – однополчанин Абдуллы Равилова, полковник в отставке Николай Борисов, глава Ленинского района Сергей Ситников, депутат Воронежской областной Думы Марина Андрейчук, председатель Совета ветеранов Ленинского района Евгений Правдухин, представители районного отдела образования, общественности.