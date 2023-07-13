В субботу в Воронеже закроют проезд в районе парка «Алые паруса»

Фото мэрии Воронежа Фото: Предоставлено

В субботу, 15 июля, в Воронеже во время проведения VI Губернского фестиваля «Воронеж фольклорный» в районе парка «Алые паруса» закроют движение автотранспорта.

- с 18:00 14 июля до 21:00 15 июля будет запрещена парковка транспортных средств по улице Арзамасской (от Ленинского проспекта до улицы МОПРа);

- с 7:00 до 21:00 15 июля будет закрыто движение автотранспорта по улице Арзамасской (от Ленинского проспекта до улицы МОПРа) и на проезде от дома № 93 по Ленинскому проспекту до парка «Алые паруса».