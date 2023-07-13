В Воронеже неисправный станок покалечил слесаря

Несчастный случай произошел в апреле Фото: из архива «КП»

Государственная инспекция труда в Воронежской области завершила расследование несчастного случая, который произошел в апреле этого года с 34-летним слесарем механосборочных работ ООО «Техноснастка». Как сообщили в инспекции, при выполнении работ по обработке металлических заготовок в механосборочном цехе ООО Предприятие «ИП К.И.Т.» сотрудник оказался зажатым в радиально-сверлительном станке.

По итогам расследования инспекторы пришли к выводу, что основной причиной несчастного случая стала неисправность радиально-сверлительного станка.

Гострудинспекция передала материалы расследования в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении, либо отказе в возбуждении уголовного дела.