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НовостиОбщество13 июля 2023 13:28

В Аннинском районе Воронежской области выявили очаг бешенства

В поселке на три месяца ввели жесткие ограничения
Ирина КАЗАНИНА
Карантин будет действовать до 17 октября

Карантин будет действовать до 17 октября

Фото: из архива «КП»

В поселке Новая Жизнь Аннинского района Воронежской области выявили очаг бешенства в личном подсобном хозяйстве на улице Центральной. В связи с этим здесь установили карантин, который будет действовать до 17 октября.

До этого времени в эпизоотическом очаге запрещены лечение животных, ввоз и вывоз больных и восприимчивых к бешенству животных, отправка их на убой и снятие шкур.

Посещать очаг посторонним запрещено, кроме сотрудников ветеринарной службы, задействованных в его ликвидации.