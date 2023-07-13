В Аннинском районе Воронежской области выявили очаг бешенства

Карантин будет действовать до 17 октября Фото: из архива «КП»

В поселке Новая Жизнь Аннинского района Воронежской области выявили очаг бешенства в личном подсобном хозяйстве на улице Центральной. В связи с этим здесь установили карантин, который будет действовать до 17 октября.

До этого времени в эпизоотическом очаге запрещены лечение животных, ввоз и вывоз больных и восприимчивых к бешенству животных, отправка их на убой и снятие шкур.

Посещать очаг посторонним запрещено, кроме сотрудников ветеринарной службы, задействованных в его ликвидации.