Глава Следственного комитета заинтересовался рухнувшим потолком в воронежской детской больнице

Александр Бастрыкин поручил Кириллу Левиту разобраться в ЧП, случившемся в ВОДКБ № 1. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В поле зрения главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина попало ЧП, случившейся в воронежской областной детской больнице № 1 (ВОДКБ № 1). Родители привезли туда трехлетнюю девочку в тяжелом состоянии. Они заявили, что вынуждены были сами колоть ребенку лекарство, которого своевременно в больнице найти не смогли. А еще родители ребенка сообщили, что в медучреждении рухнула часть потолка.

Александр Бастрыкин поручил руководителю воронежского регионального управления Следственного комитета Кириллу Левиту разобраться в ЧП и доложить ему об итогах проверки его обстоятельств.

В то же время, в региональном департаменте здравоохранения подробно прокомментировали эту ситуация. Медицинские чиновники заявили, что девочка уже не раз попадала в эту детскую больницу. На этот раз врач осмотрел пациента, назначил лечение. Один из препаратов по приказу хранился в специальном помещении для хранения наркотических и психотропных средств, которое оборудовано в отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ). Когда потребовалось его ввести, медсестра ушла за ним в ОРИТ. Однако родственники не стали дожидаться и самостоятельно ввели препарат, которые взяли с собой из дома. Тактику дальнейшего лечения девочки согласовали с профессором из федерального центра.

В департаменте заверили, что все необходимые медикаменты находятся в ВОДКБ № 1 в достаточном количестве.

Что касается рухнувшего потолка, медицинские чиновники заявили, что из-за косого ливня дождевая вода попала в пожарную систему дымоудаления. Оттуда произошла протечка. В результате одна потолочная плитка в коридоре намокла и разрушилась. Хозяйственные службы были уведомлены об этом работниками дежурной сменой. Сейчас предпринимают меры по замене поврежденного участка потолка.