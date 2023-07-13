В столице Черноземья наградили участников смотра-конкурса «Воронежское качество – 2023»

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Конкурс «Воронежское качество» в этом году проходил в пяти номинациях: продовольственные товары, промышленные товары для населения, продукция производственно-технического назначения, услуги для населения, услуги производственно-технического назначения.

Среди лауреатов этого года предприятия пищевой отрасли, стоматологические поликлиники, вузы, большие концерны и комбинаты, а также молодые предприятия Воронежской области.

«В 2023 году в смотре-конкурсе «Воронежское качество» приняли участие 44 предприятия и учреждения, которые представили 66 видов продукции и услуг. Это предприятия, которые известны и узнаваемы не только в нашем регионе, но и за его пределами», - отметил директор ФБУ «Воронежский ЦСМ» Юрий Дорошенко.

По правилам конкурса, лауреаты получают право маркировать конкурсную продукцию и товаросопроводительную документацию Знаком «Воронежское качество». Также они будут иметь возможность принять участие в XXVI Всероссийском конкурсе Программы «100 лучших товаров России» 2023 года.

Организаторами смотра-конкурса "Воронежское качество" традиционно выступили правительство Воронежской области и ФБУ «Воронежский ЦСМ».

Марта Калинина