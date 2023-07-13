Газпромбанк Лизинг профинансировал поставку спецтехники стоимостью 549 млн рублей для Альфа Дон Транс

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Седельные тягачи будут поставлены в сентябре и приобретены в рамках расширения логистического автопарка компании. Срок финансирования составляет 48 месяцев.

Транспортная компания «Альфа Дон Транс» располагается в Воронеже, занимается доставкой сельскохозяйственной продукции и нерудных материалов (песка и щебня) по всей России. Клиентами компании являются представители дорожного-строительного сектора и экспортеры сельскохозяйственной продукции.

Максим Калинкин, Вице-Президент Газпромбанка, генеральный директор Группы Газпромбанк Лизинг:

«Мы позитивно оцениваем перспективы сектора автомобильных грузоперевозок. Этому способствуют с прошлого года изменение логистики и ограниченность пропускной способности железных дорог. Дополнительный рост сегменту обеспечивают ритейл и сфера дорожного строительства. За пять месяцев 2023 года мы профинансировали поставку более 13 тыс. единиц грузового транспорта (грузовые автомобили, прицепы, тягачи) стоимостью 114 млрд рублей. Также хочу отметить, что более 40% эксплуатируемых грузовиков сегодня старше 15 лет. Это тоже сильно влияет на рост применения лизинга в сфере грузовых перевозок».

Дмитрий Колисниченко, генеральный директор ООО «Альфа Дон Транс»:

«Мы дорожим своим временем и временем наших партнёров, поэтому высоко оценили скорость принятия решения по нашему проекту. Кроме того, хотели бы отметить клиентоориентированность сотрудников Газпромбанк Лизинг на всех уровнях. Безусловно, Газпромбанк Лизинг предоставляет одни из лучших условий на рынке финансовых услуг, что позволяет успешно реализовывать крупнейшие проекты и достигать поставленные цели. По нашему мнению, компания входит в ТОП-10 финансовых компаний, с которыми можно строить долгосрочные партнерские отношения, на что мы и рассчитываем».

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