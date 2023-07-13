Под Воронежем могут открыть производство вьетнамских фруктовых напитков

Напитки из тропических фруктов могут начать делать в Новоусманском районе. Фото: администрация Новоусманского района ВКонтакте.

В администрации Новоусманского района местные предприниматели провели переговоры с представителями Делового центра общества российско-вьетнамской дружбы и бизнес-сообщества Вьетнама. На ней обсудили перспективы торгового сотрудничества.

На встрече обсудили планы по транспортировке во Вьетнам фруктов, ягод и других продовольственных товаров из Новоусманского района. Эту продукцию также могут использовать как сырье в случае размещения производственных площадок в России. К примеру, есть вариант размещения нового производства представители бренда «You Vietnam». Компания работает на рынке напитков из тропических фруктов.

Глава Новоусманского района Дмитрий Маслов представил преимущества организации такой производственной площадки в Новоусманском районе. Он предложил обсудить варианты размещения после того, как специалисты местной администрации изучат параметры технологических линий и требуемую для реализации проекта инфраструктуру.

Напомним, ранее представители воронежской компании «Солярис» и вьетнамские поставщики сырья договорились о создании новой производственной площадке в Новой Усмани. Там будут делать кофе в упаковке «три в одном».