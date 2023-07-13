В воронежской колонии заключенный организовал казино

Фото из архива Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Воронежские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении заключенного, отбывающего наказание в исправительной колонии. Ранее мужчину осудили за незаконный оборот наркотиков. Однако, вместо того, чтобы встать на путь исправления, тот продолжил преступать закон.

Как установило следствие, заключенный период с марта 2022 года по 12 апреля 2023 года организовал и проводил азартные игры с использованием игрового оборудования вне игорной зоны -самостоятельно изготовил колоду игральный карт и оборудовал помещения столом. С казино он имел прибыль до тех пор, пока об азартных играх не стало известно полиции.

Обвиняемый свою вину признал и дал подробные показания. Обвинительное заключение утверждено прокурором и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.