В Воронеже задержали курьера дистанционных мошенников

Фото Станислава Шевченко Фото: из архива «КП»

К полицейским с заявлением о совершенном против нее мошенничестве обратилась 84-летняя жительница Воронежа. Пенсионерка рассказала, что ей позвонил неизвестный и, представившись полицейским, сообщил, что ее внучка стала виновницей ДТП с пострадавшими. За помощь в решении вопроса о непривлечении родственницы к уголовной ответственности звонивший потребовал у пенсионерки 160 000 рублей.

Женщина, не раздумывая, передала указанную сумму приехавшему вскоре курьеру. И только позже, связавшись с родственниками, поняла, что ее обманули.

В ходе расследования этого уголовного дела полицейские установили личность молодого человека, который забрал деньги у заявительницы. Им оказался 22-летний житель Белгородской области. Подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции. Выяснилось, что парень исполнял роль курьера в преступной схеме обмана.

- Забрав деньги у потерпевшей, злоумышленник перевел их сообщникам через банковский терминал, оставив себе определенный процент от суммы, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по области.

Полицейские смогли установить причастность задержанного еще к одному аналогичному случаю, где ущерб составил 1,4 миллиона.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». На период предварительного следствия фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.