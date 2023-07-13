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НовостиОбщество13 июля 2023 9:34

В Воронеже определили компанию, которая будет готовить проект Дома анимации

Работы выполнят специалисты ООО «СовТехЭко» за 10,9 миллионов рублей
Олег КУЗНЕЦОВ
Дом анимации может стать таким.

Дом анимации может стать таким.

Фото: с портала правительства Воронежской области.

В Воронеже определили победителя конкурса на проектно-изыскательные работы по строительству Дома анимации. По сравнению со стартовой ценой в 12,8 млн рублей организаторам торгов, сотрудникам регионального департамента строительной политики, удалось сэкономить почти 2 миллиона. Представители ООО «СовТехЭко» согласились выполнить все необходимые работы за 10,9 млн. Еще две компании снизили цену до 11,5 и до 11,1 млн. Потому и не выиграли. Деньги должны выделить из областного бюджета.

Дом аниматоров планируют построить на месте бывшей гостиницы «Маяк» на улице Куколкина, 3 – напротив Центрального района. По первоначальной задумке, дом должен быть высотой в шесть этажей. Один из них отдадут под парковку, рассчитанную на 40-50 автомобилей. На других этажах будут рабочие места на 285 человек, учебно-производственный и культурный центры, интерактивный музей, просмотровая комната. А также аудитории и вспомогательные помещения для обучения детей и желающих заниматься производством фильмов и мультиков.

Ранее планировали, что строительство Дома анимации закончится к концу 2021 года. Однако затем сроки строительства перенесли на конец 2022-го. А по факту пока только приступят к детализации проекта.