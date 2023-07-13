В Воронеже определили компанию, которая будет готовить проект Дома анимации

Дом анимации может стать таким. Фото: с портала правительства Воронежской области.

В Воронеже определили победителя конкурса на проектно-изыскательные работы по строительству Дома анимации. По сравнению со стартовой ценой в 12,8 млн рублей организаторам торгов, сотрудникам регионального департамента строительной политики, удалось сэкономить почти 2 миллиона. Представители ООО «СовТехЭко» согласились выполнить все необходимые работы за 10,9 млн. Еще две компании снизили цену до 11,5 и до 11,1 млн. Потому и не выиграли. Деньги должны выделить из областного бюджета.

Дом аниматоров планируют построить на месте бывшей гостиницы «Маяк» на улице Куколкина, 3 – напротив Центрального района. По первоначальной задумке, дом должен быть высотой в шесть этажей. Один из них отдадут под парковку, рассчитанную на 40-50 автомобилей. На других этажах будут рабочие места на 285 человек, учебно-производственный и культурный центры, интерактивный музей, просмотровая комната. А также аудитории и вспомогательные помещения для обучения детей и желающих заниматься производством фильмов и мультиков.

Ранее планировали, что строительство Дома анимации закончится к концу 2021 года. Однако затем сроки строительства перенесли на конец 2022-го. А по факту пока только приступят к детализации проекта.