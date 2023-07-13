Воронежцев предупреждают о новой схеме обмана – приглашение на «личный прием в Центробанк»

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Мошенники нашли новый убедительный способ входа в доверие граждан с целью их обмана. Об этом рассказали в воронежском отделении Банка России. Теперь злоумышленники предварительно рассылают потенциальной жертве в почту приглашение на «личный прием в Центробанк». Вскоре после этого злоумышленники звонят человеку, представляясь сотрудниками Банка России.

При этом для пущей убедительности письма начинаются с обращения по имени и отчеству, в них указывается время приема и настоящий адрес Банка России в регионе проживания потенциальной жертвы.

- Чтобы убедить человека, что с ним взаимодействуют настоящие сотрудники Центробанка, мошенники используют специальный технический прием – меняют электронный адрес того, кто отправляет сообщение, на вызывающий доверие. В данном случае злоумышленники указывают домен Банка России cbr.ru. Это очень опасная схема действий, и часто из-за доверия к электронному адресу люди попадаются на уловки с подменой, - рассказали в отделении.

В личной беседе по телефону с заранее подготовленной жертвой мошенники убеждают ее сообщить данные карты, номер из СМС или перевести деньги на счета злоумышленников.

- Если вы не записывались на прием в Банк России, но получили подобное приглашение, не реагируйте на него и удалите сообщение. Для уточнения любых вопросов можно позвонить в контактный центр Банка России по бесплатному номеру 8 (800) 300-30-00 (для звонков с мобильного – короткий номер 300), - рассказали в Банке России.

Сотрудники ведомства еще раз напомнили, что Банк России по своей инициативе не приглашает граждан на личный прием, его работники не звонят людям и не направляют никому копии каких-либо документов, не запрашивают персональные и банковские сведения, не предлагают совершить какие-либо операции со счетом. Будьте бдительны, мошенники часто представляются сотрудниками Банка России. По любым банковским вопросам самостоятельно позвоните в банк по номеру телефона, указанному на оборотной стороне карты или на сайте кредитной организации.