В Воронеже водитель «Форда» сбил на «зебре» женщину и двух 7-летних детей

Дорога после аварии. Фото: телеграм-канал ГУ МВД России по Воронежской области.

В среду, 12 июля, в 16.35 у дома № 35 Ф/1 на улице Антонова-Овсеенко случилась авария, в которой пострадали двое детей.

66-летний водитель «Форд Эскейп», ехавший со стороны Бульвара Победы в направлении Московского проспекта, на «зебре» без светофора сбил 43-летнюю женщину и 7-летних мальчика и девочку, переходивших дорогу. Всех трех пострадавших отвезли в больницу. По предварительным данным, пожилой мужчина нарушил правила.

Полицейские выясняют, почему водитель «Форда» не смог вовремя затормозить или объехать пешеходов.

Напомним, поздним вечером 12 июля в Новоусманском районе водитель автобуса сбил насмерть 60-летнего уроженца Дагестана.