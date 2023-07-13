Под Воронежем водитель автобуса сбил насмерть мужчину из Дагестана

Автобус после ДТП. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В среду, 12 июля, в 22.45 смертельное ДТП случилось в Новоусманском районе. На 267 километре дороги Курск-Саратов 60-летний житель Борисоглебска, руливший автобусом «Сетра S315», ехал в сторону Воронежа и сбил мужчину в годах. Он шел по правой обочине дороги.

Удар был смертельным, мужчина умер на месте ДТП. Его личность уже установили. Погиб 60-летний уроженец Дагестана. Полицейские выясняют, мог ли водитель вовремя затормозить или объехать пешехода.

Вмятин на автобусе не заметно. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

- Всего 12 июля в Воронежской области случилось 105 ДТП, из них 73 – в Воронеже, 19 – на дорогах в районах и 13 – на федеральных трассах. В 12 авариях два человека погибли, 13 получили травмы, - сообщили в региональном ГУ МВД.