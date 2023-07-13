Медик из Воронежской области стал лучшим сельским врачом России

Виктор Баранников. Фото: с сайта департамента здравоохранения Воронежской области.

В Министерстве здравоохранения России подвели итоги Всероссийского конкурса врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием. Одним из его победителей стал наш земляк. Сотрудника Верхнехавской районной больницы Виктора Баранникова признали лучшим сельским врачом. Он получил за победу 500 тысяч рублей.

Виктор Михайлович – врач общей практики (то есть, семейный). Его стаж работы очень солидный – 38 лет. В работе Виктор Баранников применяет современные методики диагностики и лечения больных. Он владеет методикой интенсивной терапии и реанимации при состояниях, угрожающих здоровью и жизни. Людей на его врачебном участке немало - в 2022 году их было 1523, из них 595 – пациенты, находящиеся на диспансерном наблюдении. С 2012 года Виктор Михайлович возглавляет паллиативную службу района.

Еще четыре специалиста из Воронежской области заняли в этом конкурсе вторые места. Каждый из них получил по 300 тысяч рублей.

В номинации «Лучший терапевт» второе место заняла Залина Щербова – врач-гастроэнтеролог Воронежской городской поликлиники № 10.

«Серебро» в номинации «Лучший врач медицинской реабилитации» взял Владислав Белов из Воронежской городской клинической больницы № 3 – доктор медицинских наук, доцент по специальности «Кардиология».

Второй в номинации «Лучший стоматолог» стала терапевт стоматологической поликлиники № 6 Елена Косенкова.

В шаге от победы в номинации «Лучший санитарный врач» оказалась Людмила Штейнке – эпидемиолог Воронежского клинического центра профилактики и борьбы со СПИД. Ее врачебный стаж – 51 год.