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НовостиОбщество13 июля 2023 5:18

Воронежцев предупредили о невозможности оплатить проезд по карте в нескольких маршрутках

Придется захватить с собой наличные
Юрий КОЗЛОВ
В нескольких маршрутках утром 13 июля оплатить проезд по карте было невозможно.

В нескольких маршрутках утром 13 июля оплатить проезд по карте было невозможно.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С утра четверга, 13 июля, воронежцам, привыкшим экономить два рубля на оплате проезда в маршрутках безналом, пришлось понервничать. Во многих автобусах оплата не проходила.

В воронежском городском управлении транспорта сообщили, что дело в техническом сбое. Специалисты уточнили, что проблемы возникли на маршрутах №№ 18, 74, 75, 76 и некоторых других. И отметили, что сейчас технари работают над нормализацией ситуации.

Транспортники добавили, что, по предварительным данным, проблема возникла у одного из операторов сотовой связи, сим-карты которого используют в части терминалов.