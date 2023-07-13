Воронежцев предупредили о невозможности оплатить проезд по карте в нескольких маршрутках

В нескольких маршрутках утром 13 июля оплатить проезд по карте было невозможно. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С утра четверга, 13 июля, воронежцам, привыкшим экономить два рубля на оплате проезда в маршрутках безналом, пришлось понервничать. Во многих автобусах оплата не проходила.

В воронежском городском управлении транспорта сообщили, что дело в техническом сбое. Специалисты уточнили, что проблемы возникли на маршрутах №№ 18, 74, 75, 76 и некоторых других. И отметили, что сейчас технари работают над нормализацией ситуации.

Транспортники добавили, что, по предварительным данным, проблема возникла у одного из операторов сотовой связи, сим-карты которого используют в части терминалов.