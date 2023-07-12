Концерт воронежской победительницы «Голоса-11» перенесли из ВКЗ в Зеленый театр из-за ажиотажного спроса

афиша концерта

Воронежская победительница шоу «Голос-11» Виктория Соломахина выступит для земляков бесплатно! Концерт пройдет 30 августа в Зеленом театре. Причем выступление оперативно перенесли: первоначально концерт планировался в ВКЗ, но желающих его посетить оказалось гораздо больше количества мест в зале.

- Мы всей командой были в шоке, когда менее чем за 12 часов было подано заявок на билеты в три раза больше, чем мы планировали. Поэтому долго думали, как сделать так, чтобы все желающие смогли попасть на мой первый сольный концерт в Воронеже! И вот, решили сделать выступление на 1700 сидячих и бесконечное количество стоячих и танцевальных билетов! – призналась Вика в соцсетях.

Администрация ВКЗ, в ведении которой также находится Зеленый театр, оперативно перенесло мероприятие.

В программе планируются сольные треки певицы, полюбившиеся композиции с проекта «Голос», а так же новые и интересные коллаборации с творческими коллективами Воронежа.

Начало в 20.00. Необходима регистрация на концерт.