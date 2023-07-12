Под Воронежем пьяного водителя оштрафовали на 200 тыс рублей и конфисковали его машину

Россошанский райсуд крупно оштрафовал водителя, повторно пойманного пьяным за рулем да еще и без прав. 35-летнего мужчину задержали на дороге сотрудники полиции, инспекторы заподозрили, что он был пьян. Хотя при прохождении алкотеста состояние опьянения на месте установлено не было, ему предложили пройти освидетельствование в медучреждении, но в помещении наркологического отделения мужчина от прохождения теста отказался. Как выяснили полицейские, в 2022 году уже был судим за пьяную езду, его оштрафовали 30 000 рублей и лишили прав на срок 1,5 года.

Суд признал фигуранта виновным и оштрафовал его на 200 000 рублей, лишил прав на два года и конфискован его автомобиль в собственность государства.