В Воронеже на территории жилого комплекса поймали агрессивную бездомную собаку

фото мэрии Воронежа

Управление экологии Воронежа сообщило, что в ЖК «Лазурный», жители которого жаловались на засилье агрессивных псов, отловили беспризорную собаку.

- По итогам выезда на территорию жилого комплекса было отловлено одно животное, которые специалисты признали агрессивным. Собаку отправили на постоянное содержание в приюте подрядчика, работающего на территории района, - отметили в управлении.

По данным мэрии, всего процедуру ОСВВ (отлов-стерилизация-вакцинация-выпуск) с 2020 года с данной площадки прошло 31 животное. И за этот период две отловленные собаки были признаны агрессивными, они в настоящее время находятся на постоянном содержании в приюте.

Сообщить о безнадзорных животных, проявляющих агрессию, можно в управу района, управление экологии или по телефону 112.