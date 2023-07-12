В Воронеже сняли запрет на парковку на улицах Вайцеховского и Каляева у онкодиспансера

Мэрия Воронежа сообщила, что для автомобилистов сняли запрет на остановку и парковку на участках улицы Вайцеховского и Каляева возле онкологического диспансера. Ограничения действовали с конца июня из-за того, что улицы в этом районе крайне узкие. И посетителям медучреждения советовали ставить машины на бесплатную подземную парковку, рассчитанную на 300 авто.

Но оказалось, что подземная парковка в настоящее время по техническим причинам не функционирует. Поэтому запрет сняли.

- Для минимизации неудобств в связи с отсутствием альтернативных мест размещения автомобилей принято решение о временном приостановлении запрета. Организация дорожного движения осуществляется по прежней схеме, - сообщили в мэрии.