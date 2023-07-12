Воронежцы услышат песни Евгения Крылатова

Музыкальный вечер, посвященный творчеству выдающегося композитора Евгения Крылатова, состоится 15 июля в библиотеке имени Никитина. Программа «Голос из прекрасного далека» пройдет в отделе абонемента.

Евгением Крылатовым создано огромное количество сочинений в разных жанрах: симфоническая, камерная, эстрадная музыка, музыка для драматического театра, радио и телевидения. Но особенно плодотворным его творчество было в мультипликации и кинематографе. Крылатов являлся автором музыки к 140 фильмам. Все помнят музыку к мультикамм «Умка» (со знаменитой «Колыбельной медведицы»), «Дед Мороз и лето», «Бюро находок» и «Простоквашино», популярным картинам «О любви», «Достояние республики», «Ох уж эта Настя!», «Ищу человека», «Не болит голова у дятла», «И это все о нем», «С любимыми не расставайтесь», «Приключения Электроника», «Гостья из будущего», «Когда опаздывают в ЗАГС…», «Дети понедельника», «Чародеи».

В концерте примут участие молодые исполнители и популярные музыкальные коллективы Воронежа.

Программа пройдет в главном корпусе «Никитинки» (пл. Ленина, 2), комната 104, начало в 14.00, вход свободный, 12+