Жительница Воронежской области сняла с карты знакомого 60 тыс рублей, пока тот спал

В Верхнехавском районе раскрыли кражу денег с банковской карты. 57-летний мужчина заявил в полицию, что с его счета улетучились 60 тыс рублей. При этом «пластик» он держал дома.

Правоохранители выяснили, что доступ к сбережениям был у нескольких знакомых потерпевшего. Одна из подруг часто бывала в гостях у потерпевшего, знала пин-код, а иногда даже расплачивалась картой в магазинах по просьбе мужчины. В банковским операциям отследили местный банкомат, в котором злоумышленница обналичила деньги, изъяли видео с камеры наблюдения и установили ее личность.

43-летняя дама рассказала, что знала о крупной сумме денег на карте мужчины, поэтому решила воспользоваться ими, пока тот спал, в надежде, что пропажа не обнаружится. Ее планы спутало банковское уведомление, которое шокировало пострадавшего.

Теперь женщине придется ответить за кражу.