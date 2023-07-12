Сборная воронежских радистов победила на чемпионате России по многоборью

Воронежцы подтвердили свой высокий класс в радиоспорте. Фото: cspsk-vrn.ru

Сборная воронежских радистов отлично выступила на чемпионате России. Турнир проходил в Ярославле, в нем участвовали спортсмены из 13 регионов нашей страны.

Наши радисты победили в комплексе дисциплин МР-2. Компанию им в тройке призеров составили команды Санкт-Петербурга и Ивановской области. По словам главного тренера сборной Воронежской области по радиоспорту Бориса Климова, между этими регионами идет многолетняя борьба, но уже шесть лет подряд воронежцы не отдают первого места.

В личном зачете в МР-2 воронежцы показали такие результаты: Владимиров В.И. - 3 место, Черноусов В.А. - 4 место, Гулько О.И. - 5 место, Кусков А.Н. - 6 место, Покатаева М.Д - 5 место, Владимирова Е.А. - 7 место, Галкина Н.И. - 8 место.

В комплексе дисциплин МР-3 победила сборная Ивановской области, воронежские радисты стали вторыми, спортсмены из Санкт-Петербург заняли третье место.

Результаты воронежцев в личном зачете: Кусков А.Н. - 3 место, Черноусов В. А. - 6 место, Владимиров В.И. - 7 место, Гулько О.И. - 8 место, Галкина Н.И. - 11 место, Владимирова Е.А. - 12 место, Покатаева М.Д. - 13 место.

- До победы не хватило всего семи очков, - рассказал Борис Климов. - В конце сентября, если позволит обстановка, планируем участвовать в чемпионате России по многоборью МР-4, включающему четыре вида дисциплин. В свое время мы были здесь в числе лидеров, пора возвращать позиции.