Под Воронежем 18-летняя девушка потеряла на инвестициях более миллиона рублей

Всего за минувшие сутки на территории региона от действий мошенников пострадали 13 граждан и еще у пяти были похищены деньги с банковских карт. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Вчера, 11 июля, в отдел МВД России по Верхнемамонскому району обратилась местная жительница, чья дочь пострадала от действий мошенников. Об этом информирует пресс-служба региональной полиции.

18-летняя девушка 19 мая наткнулась в мессенджере на сообщение с неизвестного аккаунта, который предлагал преумножить сбережения, хранящиеся на банковском счете через специальный сервис в социальной сети. Лже-инвестор утверждал, что для успешного совершения операции требуется крупная сумма денег, внесенная несколькими частями. Якобы так заработок будет эффективнее и безопаснее. Доверчивая девушка в течение трех недель совершила ряд взносов более чем на миллион рублей. Так могло бы продолжаться и дальше, если бы не бдительность ее матери, которая обратила внимание на странную активность дочери в интернете.

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Максимальное наказание, которое грозит аферистам, - до десяти лет лишения свободы. Всего за минувшие сутки на территории региона от действий мошенников пострадали 13 граждан и еще у пяти были похищены деньги с банковских карт. Общий ущерб составил около пяти миллионов рублей.