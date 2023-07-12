В центре Воронежа может появиться еще один храм

В центре Воронежа много храмов, в том числе и такой величественный как Благовещенский собор. Но может появиться и еще один. Фото: Юрий КОЗЛОВ

На сайте мэрии Воронежа появилась информация о назначении общественных обсуждений по поводу предоставления земельного участка на улице Летчика Замкина, 14 под использование в качестве религиозного объекта. Какого конкретно, не сообщают.

Улица Замкина располагается в так называемом тихом центре Воронежа, в низине под проспектом Революции рядом с водохранилищем, где много домов частного сектора. Там также немало церквей. Так, буквально в сотне метров располагается Тихвино-Онуфриевский храм. Совсем недалеко также два главных храма Воронежа: Покровский и Благовещенский соборы. Вроде бы недостатка в религиозных учреждениях нет.

Впрочем, есть версия, что на улице Замкина может появиться первый старообрядческий храм. Дело в том, что практически в том же месте в частном доме уже располагается молельня приверженцев православной веры в том ее виде, в котором она существовала до раскола в XVII веке. Не исключено также, что на этом земельном участке может появиться какая-то образовательная духовная организация.

Экспозицию проекта планируют разместить в период с 18 по 30 июля на сайте «Активный электронный гражданин» в интернете (e-active.govvrn.ru). Там же можно будет поучаствовать в его обсуждении.