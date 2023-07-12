В Воронежской области ищут семью пенсионера с потерей памяти

фото Лиза Алерт

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» попросили помощи воронежцев в поисках родственников мужчины. Его обнаружили в Богучаре. Сам он не может ничего о себе рассказать. Предположительно ему 70 лет. С 16 октября 2020 года он находится в медицинском учреждении.

Пенсионер худощавого телосложения, ростом 175 см, у него серые глаза и темно-русые волосы с проседью.

Если вы узнали мужчину, информацию о его родственниках сообщите по телефону горячей линии отряда 88007005452 (бесплатно на территории РФ).