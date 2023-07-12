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НовостиОбщество12 июля 2023 11:05

В Воронеже для покоса газонов используют специальное оборудование

Это позволяет привести их в порядок за короткое время
Ирина КАЗАНИНА
Фото управы Ленинского района

Фото управы Ленинского района

Фото: Предоставлено

В Ленинском районе Воронежа площадь газонов составляет более 200 тысяч квадратных метров. Поэтому специалисты комбината благоустройства Ленинского района для ухода за ними используют механические инструменты и агрегаты. В частности, там, где позволяют рельеф местности и площадь травяного покрова, покос травы производится с помощью навесного оборудования НК-1700.

В качестве силового агрегата здесь используется легкий трактор «Беларус-320». Специалисты утверждают, что преимущества такого способа в высокой производительности (1,35 га/час), экономии трудовых ресурсов (управляется одним оператором). Кроме того, агрегат быстро монтируется.

С помощью техники 11 июля вся трава на газонах Петровской набережной скошена за одну дневную смену.