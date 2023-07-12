В Воронежской области пенсионера-наркокурьера осудили на пять лет колонии

64-летний житель Таловского района признан виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, с использованием информационно-коммуникационных сетей, включая сеть «Интернет», группой лиц по предварительному сговору). Об этом информирует пресс-служба региональной прокуратуры.

В марте этого года пенсионер, выступая в роли «курьера», получил от неустановленного лица сведения о местонахождении «тайника» с наркотиком, чтобы перевезти его в Таловую для дальнейшего незаконного сбыта. При задержании у него изъяли мефедрон в крупном размере.

Суд согласился с позицией прокурора и назначил виновному пять лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Правда, у осужденного еще есть 15 дней на апелляцию.