Для подготовки к фестивалю «Воронеж фольклорный» на несколько часов закроют парк «Алые паруса»

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

15 июля парке «Алые паруса» закроют на несколько часов днем и вечером. Ограничения связаны с проведением в зеленой зоне VI губернского фестиваля «Воронеж фольклорный».

В связи с необходимостью подготовки к мероприятию нельзя будет попасть в парк с 7.00 до 12.00. А также парк будет закрыт для посещения и с 19.00 до 23.00 - из-за демонтажа сцены и уборки.

Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, 15 июля воронежцев ждет насыщенная программа: музыкальный фольклор, старинные свадебные обряды, ремесленные мастер-классы и оригинальные сувенирные изделия.