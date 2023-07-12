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НовостиОбщество12 июля 2023 10:11

Для подготовки к фестивалю «Воронеж фольклорный» на несколько часов закроют парк «Алые паруса»

После окончания форума зеленую зону закроют для уборки
Ярослав ИВАНОВ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

15 июля парке «Алые паруса» закроют на несколько часов днем и вечером. Ограничения связаны с проведением в зеленой зоне VI губернского фестиваля «Воронеж фольклорный».

В связи с необходимостью подготовки к мероприятию нельзя будет попасть в парк с 7.00 до 12.00. А также парк будет закрыт для посещения и с 19.00 до 23.00 - из-за демонтажа сцены и уборки.

Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, 15 июля воронежцев ждет насыщенная программа: музыкальный фольклор, старинные свадебные обряды, ремесленные мастер-классы и оригинальные сувенирные изделия.